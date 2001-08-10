В Смирных пьяный водитель перевернул чужой микроавтобус

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Смирныховский» завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинения тяжкого вреда здоровью, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения.

Установлено, что водитель, будучи лишенным права управления транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения передвигался на автомобиле по улице Центральной поселка Смирных, где совершил дорожно-транспортное происшествие, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Об этом ТИА "Острова" сообщили в островной полиции.

Игнорируя установленное на данном участке дороги ограничение скоростного режима, обвиняемый не обеспечил соблюдение безопасной дистанции до двигавшегося впереди в попутном направлении микроавтобуса и совершил с ним столкновение, от которого микроавтобус перевернулся. В результате нарушений ПДД фигурантом, водителю встречного автомобиля были причинены опасные для жизни телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.