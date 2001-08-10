Тихоокеанское
информационное агентство
11 Июня 2021
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У горящего дома в Южно-Сахалинске расположились медики, полиция и чиновники
14:26, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Холмске 10 дней ищут 39-летнюю женщину

В Холмске 10 дней ищут 39-летнюю женщину

Сотрудниками отдела МВД России по Холмскому городскому округу разыскивается Волкова Татьяна Юрьевна 26.04.1982 года рождения, которая 31.05.2021 года выехала в город Южно-Сахалинск, после чего ее местонахождение не известно.

Если Вы располагаете информацией о местонахождении указанной гражданки, просьба сообщить по телефонам (4242) 780735, (42433) 20414, 8-924-289-43-49.

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