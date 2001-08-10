У горящего дома в Южно-Сахалинске расположились медики, полиция и чиновники

На месте пожара в Южно-Сахалинске развернут оперативный штаб. На месте работают все оперативные службы, пожарные, медики, правоохранительные органы.

Жители эвакуированы. Медики оказывают необходимую помощь. Ведется поквартирный обход пострадавшего и соседнего дома.

На месте развернут оперативный штаб, чтобы решать вопросы по размещению жителей и оказанию социальной помощи. Для координации действий на месте работают первый вице-мэр Алексей Фризюк и руководитель городского управления по делам ГО и ЧС Александр Поликарпов.

Направлен автобус, чтобы люди могли разместиться на месте, сообщили ТИА «Острова» в мэрии областного центра.