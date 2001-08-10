Тихоокеанское
информационное агентство
16 Июня 2021
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14:05, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Мэрия Южно-Сахалинска решила сама выяснить, кто позволил детям убежать из детского сада

Мэрия Южно-Сахалинска решила сама выяснить, кто позволил детям убежать из детского сада

Департамент образования Южно-Сахалинска проводит собственную проверку обстоятельств ухода детей из детского сада «Полянка».

Как сообщили ТИА «Острова» в администрации, девочки сейчас с родителями. Их опросили в полиции. Ведется установление обстоятельств того, как они покинули территорию дошкольного образовательного учреждения.

Выясняются причины произошедшего. Департамент образования также проводит собственную проверку и дает оценку действиям педагогического коллектива учреждения. Ситуация находится на личном контроле руководителя департамента образования.

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