Мэрия Южно-Сахалинска решила сама выяснить, кто позволил детям убежать из детского сада

Департамент образования Южно-Сахалинска проводит собственную проверку обстоятельств ухода детей из детского сада «Полянка».

Как сообщили ТИА «Острова» в администрации, девочки сейчас с родителями. Их опросили в полиции. Ведется установление обстоятельств того, как они покинули территорию дошкольного образовательного учреждения.

Выясняются причины произошедшего. Департамент образования также проводит собственную проверку и дает оценку действиям педагогического коллектива учреждения. Ситуация находится на личном контроле руководителя департамента образования.