У охинца украли пистолет и 25 патронов
Ранее в ОМВД России по городскому округу «Охинский» обратился местный житель с заявлением о квартирной краже.
Гражданин сообщил, что в его квартиру, расположенную на втором этаже, проник неизвестный. Злоумышленник похитил металлический сейф, в котором находился травматический пистолет 45 калибра и патроны к нему в количестве 25 штук. Также был похищен ноутбук, мобильный телефон с зарядным устройством и брендовая туалетная вода. Предварительная сумма ущерба, причиненного потерпевшему, составила около 50 тысяч рублей.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления уголовного розыска совместно с полицейскими Охи, было установлено, что к данной краже причастен 22-летний местный житель.
Часть похищенного имущества изъята и будет передана законному владельцу.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) и ч.1 ст.226 УК РФ (Хищение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
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