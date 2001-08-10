Пьяный южносахалинец угнал машину и отправил в кювет
Ранее в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 46-летней жительницы областного центра. Женщина сообщила о пропаже принадлежащего ей автомобиля стоимостью 250 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили транспортное средство потерпевшей в кювете на выезде из островной столицы. Позже оперативникам удалось выйти на след подозреваемого, им оказался 18-летний житель Южно-Сахалинска. Молодой человек был доставлен в городское управление полиции для разбирательства. Он признался в содеянном и рассказал, что в вечернее время, находясь в состоянии алкогольного опьянения, направлялся в сторону общежития, в котором на тот момент проживал. По пути злоумышленник обратил внимание на припаркованный автомобиль, который не был оборудован сигнализацией. При проверке также выяснилось, что машина не заперта. Тогда подозреваемый решил угнать транспортное средство, чтобы добраться на нём до места проживания. Молодой человек проник в салон, взломал замок зажигания и завёл мотор, после чего отправился в указанном направлении. По пути подозреваемый не справился с управлением и съехал в кювет. Оставив машину, он продолжил свой путь уже пешком.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ – неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Автомобиль возвращен владельцу, сообщили ТИА «Острова» в УМВД России по Сахалинской области.
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