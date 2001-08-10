В Южно-Сахалинске двое мужчин унесли из магазина почти 700 тысяч рублей
25 мая в городское управление полиции Южно-Сахалинска поступило заявление от 40-летнего гражданина. Мужчина сообщил, что из магазина, владельцем которого он является, были похищены 683 тысячи рублей. Об этом ТИА «Острова» поведали в полиции региона.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались двое жителей областного центра 28 и 27 лет. Оба молодых человека были объявлены в оперативный розыск. Позже во взаимодействии с бойцами ОМОН управления Росгвардии по Сахалинской области один из подозреваемых был задержан во Владимировке. Второй злоумышленник решил сам сдаться с явкой с повинной служителям закона.
Предварительно установлено, что в ночное время суток злоумышленники выдавили окно и проникли в помещение магазина. Находясь в кабинете владельца торговой точки, подозреваемые обыскали ящики стола и обнаружили там более 20 тысяч рублей. Остальные деньги злоумышленники нашли уже в сейфе. Так как он был ненадежный, им легко удалось его взломать. Внутри находилось более 600 тысяч рублей различного номинала, начиная от монет, заканчивая крупными денежными знаками. Купюры злоумышленники разложили по карманам, остальное сложили в пакет. Когда они попытались зайти в другое помещение магазина, сработала сигнализация. Это заставило подозреваемых незамедлительно покинуть торговую точку.
Со слов одного из фигурантов, в какой-то момент ему стало тяжело нести пакет с похищенной мелочью, и он решил выкинуть его на помойку. Внутри же, как оказалось, находилось примерно 400 тысяч рублей монетами различного номинала. Купюры же злоумышленники потратили на съёмное жилье, которое меняли каждые несколько дней, а также на различные личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная в крупном размере. Ведется следствие.
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