Мошенники «развели» южно-сахалинского таксиста на 80 тысяч рублей

14 июня в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратился 46-летний местный житель. Мужчина подрабатывал в такси и примерно около 9 часов утра ему в мобильном приложении поступил заказ на сумму 1850 рублей.

В приложении заказчик пояснил, что связь плохая и попросил личный номер водителя. Далее ему поступил телефонный звонок. В ходе беседы звонивший попросил его продиктовать номер банковской карты для перевода денег. Далее через приложение пришло сообщение с кодом, который заявитель передал заказчику. В результате было списано около 80 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщили ТИА "Острова" в управлении МВД РФ по Сахалинской области.