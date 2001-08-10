Воры взломали аварийную квартиру южносахалинца и вынесли всё ценное
В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 50-летнего жителя областного центра. Мужчина сообщил, что ему принадлежит квартира в доме, который был признан аварийным. В ней уже никто не проживал, но остались на временное хранение многие ценные вещи и мебель.
Как сообщили ТИА «Острова» в полиции, придя в один из майских дней, гражданин обнаружил, что квартира взломана. Неизвестные демонтировали радиаторы и стеклопакеты. Также пропало несколько шуб, брендовая обувь, двуспальная кровать с матрасом, кухонный уголок и другие ценные вещи. Общая сумма ущерба составила около 500 тысяч рублей.
Сотрудниками уголовного розыска в скором времени были установлены граждане, причастные к данной краже. Ими оказались двое жителей областного центра 30 и 33 лет.
Выяснилось, что один из злоумышленников проживает по соседству. Когда к нему пришел его знакомый, они договорились направиться в аварийный дом, чтобы собрать металлолом. Поднявшись на этаж потерпевшего, посторонние выбили запертую входную дверь кувалдой. Обнаружив в квартире много различного имущества, которое можно продать, злоумышленники стали складывать чужие вещи в чемоданы, которые принесли с собой. Часть украденного они спрятали на чердаке дома, где проживает один из них. Второй подозреваемый погрузил часть похищенного в свой автомобиль и увёз к себе.
На следующий день «сосед» демонтировал в квартире заявителя стеклопакеты и спрятал их в подвале. Оттуда они были украдены неизвестными. Затем фигуранты срезали радиаторы отопления и сдали на металлолом.
Сотрудниками полиции изъята часть похищенного. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение или иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину.
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