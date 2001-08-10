Коммерсант из Долинска обманул бюджет, создав фиктивные рабочие места для молодежи

Оперуполномоченными группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городскому округу «Долинский» выявлен факт мошеннических действий директором одной из коммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере жилищно- коммунального хозяйства на территории Долинского района.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что директор организации, осуществляющий руководство производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью, заключил договор о квотировании рабочих мест для трудоустройства отдельных категорий молодежи в Сахалинской области, предметом которого являлось предоставление субсидии на возмещение затрат на оплату труда. Согласно условиям договора, работодатель обязался выделить или создать рабочие места для трудоустройства молодежи, нуждающейся в социальной защите и испытывающей трудности в поиске работы, в количестве двух рабочих мест, а также производить расчёт и выплату заработной платы данным работникам в счет квоты.

При этом достоверно зная, о том, что двое обратившихся за трудоустройством граждан фактически не будут работать в его организации, без их ведома использовал, имеющиеся у него копии документов, необходимые для постановки на персональный учет в качестве граждан, обратившихся за предоставлением содействия в поиске подходящей работы. Далее подозреваемый, используя свое служебное положение, ежемесячно утверждал своей подписью и печатью акты сверок расчетов с внесенными ложными сведения о произведённых затратах по оплате труда, что в последствии позволило ему незаконно получить бюджетные денежные средства в сумме почти 240 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, сообщили ТИА "Острова" в полиции региона.