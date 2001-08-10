В Победино у жителя нашли две сотни кустов конопли и сто патронов

Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по городскому округу «Смирныховский» в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий произвели осмотр дома и прилегающей к нему местности, где проживает 43-летний житель села Победино.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД РФ по Сахалинской области, оперативниками на придомовой территории было обнаружено и изъято 241 наркотикосодержащее растение рода конопля, что подтвердила последующая экспертиза. По словам мужчины, он посадил и выращивал растения, содержащие наркотические вещества, для личного употребления.

Также на придомовой территории полицейские обнаружили и изъяли ящик с патронами к нарезному оружию в количестве 101 штуки и металлическую банку, предположительно, с порохом. Гражданин пояснил, что ящик с патронами и банку с сыпучим веществом он обнаружил в начале апреля в лесном массиве на территории бывшей воинской части, принёс найденное домой и закопал на участке.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных

ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение боеприпасов). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.