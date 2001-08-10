Тихоокеанское
информационное агентство
16 Июня 2021
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14:49, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Таксист в Южно-Сахалинске обокрал клиента с помощью утерянного телефона

Таксист в Южно-Сахалинске обокрал клиента с помощью утерянного телефона

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 34-летнего жителя. Мужчина пояснил, что, когда возвращался домой из ночного заведения, то потерял, предположительно, в такси свой сотовый телефон. Впоследствии при помощи утерянного гаджета похитили с банковского счета путём перевода 8 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска провели ряд оперативно-розыскных мероприятий и установили подозреваемого. Им оказался 27-летний водитель такси, который доставил потерпевшего домой. Как выяснилось, молодой человек нашел в салоне транспортного средства телефон, сумел его разблокировать, после чего осуществил перевод указанной суммы на счета своих знакомых.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ (Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств), сообщили ТИА "Острова" в региональной полиции.

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