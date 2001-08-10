Пьяный житель Тымовского ночью угнал машину, а утром попался

В дежурную часть отдела МВД России по Тымовскому городскому округу поступила ориентировка из отдела МВД по городскому округу «Александровск-Сахалинский район» о том, что с 23-х часов 15 июня со двора дома № 12 по улице Дзержинского в городе Александровск-Сахалинский был угнан автомобиль отечественного производства тёмно-коричневого цвета.

Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД РФ по Сахалинской области, в ходе проведения розыскных мероприятий сотрудниками Тымовского ГИБДД на следующий день в 8 часов 30 минут в районе дома 15 на улице Кировской в посёлке Тымовское был остановлен автомобиль, проходящий по ориентировке. Выяснилось, что угон совершил не имеющий права управления гражданин 1997 года рождения, который к тому же находился в состоянии опьянения.

В отношении гражданина сотрудниками тымовской Госавтоинспекции был составлен административный материал по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. Для дальнейшего разбирательства на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа ОМВД России по Тымовскому городскому округу. Транспортное средство возвращено владельцу. По данному факту проводится проверка.