Телефонные мошенники продолжают собирать урожай с сахалинцев

15 июня в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 29-летней жительницы областного центра. Девушке поступил телефонный звонок якобы от представителя банка. Ей сообщили, что кто-то пытался оформить кредит на её имя. Далее ей позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов и дал разъяснения по факту мошеннических действий. Уже другой звонивший сообщил потерпевшей, что необходимо оформить потребительский кредит на максимальную сумму. Потерпевшая выполнила указания и перевела 100 тысяч рублей на указанный номер счета.

В Анивский отдел МВД обратилась 66-летняя местная жительница с заявлением о хищении 250 тысяч рублей. Установлено, что заявительнице поступали звонки с разных номеров. Мошенники представлялись сотрудниками банка. Они сообщили потерпевшей, что в настоящее время на её имя неизвестные оформляют кредит. Следуя указаниям звонивших, женщина прошла в отделение банка, где оформила кредит на 250 тысяч рублей и перевела займ на озвученные ей номера телефонов.

В Невельский отдел МВД поступило заявление от 56-летней жительницы села Горнозаводска. У женщины похищено 11 600 рублей. Установлено, что потерпевшая, используя сотовый телефон, зашла в браузер, увидела рекламу и перешла по ссылке. Женщина зарегистрировалась на сайте, после чего ей позвонил мужчина и представился сотрудником нефтегазодобывающей компании. Для получения дивидендов от вышеуказанной организации он предложил сделать взнос и осуществить перевод на вышеуказанную сумму, что она и сделала. После этого на её звонки перестали отвечать.

Об этих случаях ТИА "Острова" рассказали в УМВД РФ по Сахалинской области.