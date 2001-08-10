Телефонные мошенники продолжают собирать урожай с сахалинцев
15 июня в дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 29-летней жительницы областного центра. Девушке поступил телефонный звонок якобы от представителя банка. Ей сообщили, что кто-то пытался оформить кредит на её имя. Далее ей позвонил мужчина и представился сотрудником правоохранительных органов и дал разъяснения по факту мошеннических действий. Уже другой звонивший сообщил потерпевшей, что необходимо оформить потребительский кредит на максимальную сумму. Потерпевшая выполнила указания и перевела 100 тысяч рублей на указанный номер счета.
В Анивский отдел МВД обратилась 66-летняя местная жительница с заявлением о хищении 250 тысяч рублей. Установлено, что заявительнице поступали звонки с разных номеров. Мошенники представлялись сотрудниками банка. Они сообщили потерпевшей, что в настоящее время на её имя неизвестные оформляют кредит. Следуя указаниям звонивших, женщина прошла в отделение банка, где оформила кредит на 250 тысяч рублей и перевела займ на озвученные ей номера телефонов.
В Невельский отдел МВД поступило заявление от 56-летней жительницы села Горнозаводска. У женщины похищено 11 600 рублей. Установлено, что потерпевшая, используя сотовый телефон, зашла в браузер, увидела рекламу и перешла по ссылке. Женщина зарегистрировалась на сайте, после чего ей позвонил мужчина и представился сотрудником нефтегазодобывающей компании. Для получения дивидендов от вышеуказанной организации он предложил сделать взнос и осуществить перевод на вышеуказанную сумму, что она и сделала. После этого на её звонки перестали отвечать.
Об этих случаях ТИА "Острова" рассказали в УМВД РФ по Сахалинской области.
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