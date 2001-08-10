В Южно-Сахалинске неизвестные вырубили у озера десятки деревьев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска выясняет обстоятельства сноса деревьев в районе озера Танковое. Сигнал об уничтожении деревьев поступил в МКУ «Управление охраны окружающей среды» от горожан. По словам людей, снесены десятки растений, в том числе несколько краснокнижных тисов. Об этом ТИА «Острова» сообщили в мэрии города.
По данному обращению незамедлительно выехали специалисты управления. Был произведен комиссионный осмотр озелененной территории, расположенной северо-восточнее земельного участка с кадастровым номером 65:02:0000046:560, принадлежащего СНТ «Витамин». Здесь, на площади порядка 400 квадратных метров, были зафиксированы выкорчеванные с корнем и складированные в непосредственной близости деревья. Сотрудники насчитали 8 берез, 6 ив, 1 пихта и 2 тиса остроконечных. Практически все деревья выкорчеваны с корнями. Общее количество уничтоженных деревьев составило 17 экземпляров.
На момент проведения комиссионного осмотра работы на указанном земельном участке не велись. Специалисты также не обнаружили ни технику, ни людей, которые могли бы производить снос деревьев. По информации департамента городского хозяйства, разрешение на проведение земляных работ не выдавалось.
Информация по уничтожению тисов остроконечных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации направлена в Дальневосточное межрегиональное управление Росприроднадзора.
По факту уничтожения остальных, не краснокнижных деревьев, МКУ «Управление охраны окружающей среды» готовит материалы для передачи в правоохранительные органы.
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