Тихоокеанское
информационное агентство
18 Июня 2021
Сегодня 03:59
72,50|86,70|66,91
Опасной набережной в Охотском заинтересовался СК
15:29, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В доме со сгоревшей крышей без света остаются 4 квартиры

В доме со сгоревшей крышей без света остаются 4 квартиры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В пострадавшем при пожаре доме по Мира, 157 в Южно-Сахалинске продолжают восстанавливать кровлю.             Подрядчик полностью закончил обустройство мауэрлата в центре крыши. Продолжаются работы по монтажу стропильной системы. На объекте без выходных трудится две бригады, в общей сложности 21 человек.

Все системы жизнеобеспечения в доме восстановлены: вода и электричество подаются в полном объеме. Система электроснабжения полностью проверена на соответствие нормам электроизоляции.  Без света на данный момент остаются 4  квартиры, где управляющая компания заканчивает проверять готовность внутриквартирных сетей к подключению. В ближайшее время электричество подадут и в них, сообщили ТИА «Острова» в мэрии сахалинской столицы.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы соблюдаете масочный режим?