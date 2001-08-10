В доме со сгоревшей крышей без света остаются 4 квартиры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В пострадавшем при пожаре доме по Мира, 157 в Южно-Сахалинске продолжают восстанавливать кровлю. Подрядчик полностью закончил обустройство мауэрлата в центре крыши. Продолжаются работы по монтажу стропильной системы. На объекте без выходных трудится две бригады, в общей сложности 21 человек.

Все системы жизнеобеспечения в доме восстановлены: вода и электричество подаются в полном объеме. Система электроснабжения полностью проверена на соответствие нормам электроизоляции. Без света на данный момент остаются 4 квартиры, где управляющая компания заканчивает проверять готовность внутриквартирных сетей к подключению. В ближайшее время электричество подадут и в них, сообщили ТИА «Острова» в мэрии сахалинской столицы.