Юный житель Корсакова попал под уголовное дело из-за кашпо и своей глупости

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть отдела МВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 28-летней местной жительницы, которая сообщила полицейским, что, предположительно, в ночное время неизвестный повредил лобовое стекло ее автомобиля премиум-класса во дворе дома по улице Артиллерийской. Ущерб составил около 30 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность гражданина, причастного к совершению данного деяния. Им оказался 17-летний житель Корсакова, учащийся на первом курсе колледжа. Выяснилось, что молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений бросил в лобовое стекло автомобиля кашпо для растений, который нашел в подъезде дома, расположенного поблизости.

Выяснилось, что спустя примерно 10 минут злоумышленник повредил еще один автомобиль, который был припаркован неподалеку. Подозреваемый отжал регистрационный номер иномарки, а также помял боковую заднюю дверь. Ущерб, причиненный владельцу, составил 40 тысяч рублей. После совершения данных действий юноша скрылся.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений. предусмотренных ч.1 ст.167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом ТИА "Острова" сообщили в островной полиции.