Южносахалинец украл деньги у соседа по хостелу и спустил их на ставки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В управление МВД России по городу Южно-Сахалинску обратился 37-летний местный житель и сообщил о том, что с его банковского счета похищено около 60 тысяч рублей.

Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний житель областного центра. Выяснилось, что подозреваемый и заявитель, находясь в хостеле, где проживает последний, распивали совместно алкогольные напитки. Потерпевший периодически заходил в приложение мобильного банка, на что обратил внимание злоумышленник. Как рассказали ТИА «Острова» в правоохранительных органах, он запомнил пароль для входа в приложение и, когда заявитель отлучился, воспользовался моментом.

Подозреваемый при помощи телефона потерпевшего вошел в его мобильный банк и несколькими операциями перевел на свой интернет-кошелек около 60 тысяч рублей. После этого он незамедлительно скрылся. Когда потерпевший обнаружил пропажу денег, он сразу же обратился в полицию. Похищенные средства подозреваемый потратил на спортивные ставки и интернет-казино.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража с банковского счета. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ (Основания задержания подозреваемого).