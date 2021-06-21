Сахалинец-мошенник 4 месяца ждал жертву и дождался
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным Управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.
В ходе следствия установлено, что в мае прошлого года мужчина разместил объявление на информационном портале о поставке автомобиля из Японии по заниженной стоимости. Звонков поступало много, но на сделку так никто и не решался. И только спустя 4 месяца с ним связался гражданин, который решил приобрести транспорт. В ходе встречи обвиняемый показал фотографии иномарки, обсудил характеристики, стоимость. В итоге покупатель подписал с ним договор на поставку автомобиля в определенный срок, в который заведомо были внесены ложные данные.
Таким образом, фигурант похитил денежные средства в сумме около полумиллиона рублей, часть которых потратил на погашение задолженностей перед знакомыми, а остальное на личные нужды. По истечению срока договора покупатель начал звонить продавцу, чтобы уточнить информацию о местонахождении своего автомобиля. Сперва обвиняемый обещал доставить иномарку, но позже попросил прислать ему реквизиты банковской карты для возврата потерпевшему денежных средств. Злоумышленник, пользуясь мобильным банком, совершал операции по переводу средств, о чем делал скриншоты, которые отсылал заявителю. После осуществления перевода обвиняемому поступало второе смс о том, что средств на его счете недостаточно, но об этом он уже умалчивал. В дальнейшем вовсе перестал выходить на связь.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде, рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
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