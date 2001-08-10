На холмской трассе поймали водителя с почти целым граммом наркотика

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

19 июня в ходе несения службы инспекторами ГИБДД ОМВД России по Анивскому городскому округу на 11 километре автодороги «Южно-Сахалинск – Холмск» был остановлен автомобиль японского производства.

Как сообщили ТИА «Острова» в полиции Сахалинской области, при проверке документов 25-летний водитель и его 28-летний пассажир заметно волновались и уклончиво отвечали на вопросы сотрудников полиции, чем навлекли на себя подозрение.

Инспекторами ДПС было принято решение досмотреть транспортное средство на предмет наличия запрещенных к перевозке предметов. В результате в автомобиле под задним пассажирским сиденьем был обнаружен пакет с белым порошком, предположительно, наркотическим средством.

Для дальнейшего разбирательства на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Обнаруженный пакет был изъят и направлен на экспертизу. Согласно заключению эксперта, вышеуказанное вещество является смесью, в составе которой содержится производное наркотического средства общей массой 0,99 грамм, что является значительным размером.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ - незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств. В отношении подозреваемого пассажира избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.