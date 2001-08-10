В Поронайске мужчина пожил у подруги и украл у нее немного денег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 33-летней местной жительницы. Женщина сообщила, что у неё из квартиры пропали 40 тысяч рублей.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность мужчины, причастного к хищению данной суммы. Им оказался её 33-летний бывший сожитель. Выяснилось, что к потерпевшей пришел в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый. В ходе общения между ними произошел конфликт. Незваный гость, зная, где потерпевшая хранит деньги, в тайне от неё похитил 40 тысяч рублей, из которых 5 300 рублей положил себе в карман, а остальное забросил на её шкаф. Затем поспешил скрыться.

В дальнейшем после того, как заявительница обратилась в полицию, указав сумму ущерба 40 тысяч рублей, женщина нашла у себя дома эти деньги.

Почти всю похищенную сумму денежных средств подозреваемый потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.