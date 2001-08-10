Быковский школьник прошёлся по карманам одноклассников и украл смартфон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Долинский» окончено расследование уголовного дела в отношении несовершеннолетнего жителя Долинского района, который обвиняется в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину.

Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД РФ по Сахалинской области, установлено, что фигурант находился в одном из кабинетов средней общеобразовательной школы. Там он решил спрятаться с товарищем и вместе прогулять урок. В тот момент, когда его товарищ отвлёкся и не наблюдал за ним, он решил проверить карманы верхней одежды, оставленной в классе. В одной из курток своей одноклассницы он нашёл телефон, который похитил, причинив ущерб на сумму 8 тысяч рублей.

Далее юноша скрылся, а похищенным имуществом распорядился по своему усмотрению на правах личной собственности.