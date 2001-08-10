Житель Долинска решил конфликт с младшим братом с помощью гантели

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Долинский» окончено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия.

Установлено, что в январе 34-летний потерпевший вечером пришел в гости к своим родителям, где находился его брат. Между ними случилась ссора, сопровождающаяся дракой. Родители пытались вмешаться и урегулировать конфликт, но тем не менее фигурант, схватив гантелю, ударил ей родственника по голове. Последнему срочно потребовалось оказание медицинской помощи. Прибывшая бригада медиков госпитализировала потерпевшего в областную больницу.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде, сообщили ТИА "Острова" в правоохранительных органах.