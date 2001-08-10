Пожилой южносахалинец обокрал православных и бизнесменов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего гражданина, который обвиняется в совершении трёх краж и неоднократном нарушении условий административного надзора.

Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинском управлении МВД России, в конце декабря прошлого года обвиняемый находился возле одного из соборов Южно-Сахалинска. Мужчина решил зайти в помещение, где спрятался под лестницей и уснул там. Когда он проснулся, то увидел, что остался в помещение один, а на улице уже стемнело. Тогда мужчина решил покинуть собор, но по пути обратил внимание на два ящика для пожертвований. При их виде у него возник умысел похитить оставленные там денежные средства. В связи с этим фигурант сломал петли для навесных замков, запирающих ящики для пожертвований, и похитил оттуда 20 тысяч рублей. После чего скрылся и потратил денежные средства по своему усмотрению. Таким образом обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража с незаконным проникновением в иное хранилище.

Он же в январе нынешнего года в состоянии алкогольного опьянения находился возле здания бизнес-центра, куда решил зайти, чтобы похитить оттуда какое-либо ценное имущество для дальнейшей продажи. Фигурант прошел в восточное крыло учреждения с отдельным входом. Поднявшись на второй этаж, он увидел выходящих из кабинета людей и, дождавшись их ухода, прошел туда. В помещении приметил ноутбук, который решил похитить. Обвиняемый спрятал лэптоп под куртку и покинул здание. По дороге, находясь на одной из улиц областного центра, он продал похищенное прохожему за 2 тысячи рублей, которые потратил на продукты питания и спиртное.

Ущерб составил 35 тысяч рублей. Своими действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Позже, будучи в другом церковном помещении, обвиняемый, чтобы переночевать там, поднялся на второй этаж, где находились служебные кабинеты и классы. На столе в этом же кабинете фигурант увидел ноутбук, который также, как и предыдущий, решил похитить. Убедившись, что рядом никого нет, он взял технику и спрятал ее под куртку, переместившись в другой кабинет, где лег спать.

Фигурант планировал проснуться до прихода священнослужителей, но проспал. Его утром разбудила работница, которая начала расспрашивать мужчину, кто он такой, и что здесь делает. Фигурант попытался обмануть женщину, но ему это не удалось, поэтому он быстро сбежал. Похищенный ноутбук мужчина продал прохожему.

Также в отношении обвиняемого в июле прошлого года Спасским районным судом Приморского кря был установлен административный надзор, условия которого фигурант неоднократно нарушал, за что получал штрафы. Своими действиями гражданин совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 314.1 УК РФ - неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, административных ограничений, установленных ему судом в соответствии с федеральным законом.