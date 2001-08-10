Пожилой южносахалинец обокрал православных и бизнесменов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 61-летнего гражданина, который обвиняется в совершении трёх краж и неоднократном нарушении условий административного надзора.
Как сообщили ТИА «Острова» в сахалинском управлении МВД России, в конце декабря прошлого года обвиняемый находился возле одного из соборов Южно-Сахалинска. Мужчина решил зайти в помещение, где спрятался под лестницей и уснул там. Когда он проснулся, то увидел, что остался в помещение один, а на улице уже стемнело. Тогда мужчина решил покинуть собор, но по пути обратил внимание на два ящика для пожертвований. При их виде у него возник умысел похитить оставленные там денежные средства. В связи с этим фигурант сломал петли для навесных замков, запирающих ящики для пожертвований, и похитил оттуда 20 тысяч рублей. После чего скрылся и потратил денежные средства по своему усмотрению. Таким образом обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража с незаконным проникновением в иное хранилище.
Он же в январе нынешнего года в состоянии алкогольного опьянения находился возле здания бизнес-центра, куда решил зайти, чтобы похитить оттуда какое-либо ценное имущество для дальнейшей продажи. Фигурант прошел в восточное крыло учреждения с отдельным входом. Поднявшись на второй этаж, он увидел выходящих из кабинета людей и, дождавшись их ухода, прошел туда. В помещении приметил ноутбук, который решил похитить. Обвиняемый спрятал лэптоп под куртку и покинул здание. По дороге, находясь на одной из улиц областного центра, он продал похищенное прохожему за 2 тысячи рублей, которые потратил на продукты питания и спиртное.
Ущерб составил 35 тысяч рублей. Своими действиями обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Позже, будучи в другом церковном помещении, обвиняемый, чтобы переночевать там, поднялся на второй этаж, где находились служебные кабинеты и классы. На столе в этом же кабинете фигурант увидел ноутбук, который также, как и предыдущий, решил похитить. Убедившись, что рядом никого нет, он взял технику и спрятал ее под куртку, переместившись в другой кабинет, где лег спать.
Фигурант планировал проснуться до прихода священнослужителей, но проспал. Его утром разбудила работница, которая начала расспрашивать мужчину, кто он такой, и что здесь делает. Фигурант попытался обмануть женщину, но ему это не удалось, поэтому он быстро сбежал. Похищенный ноутбук мужчина продал прохожему.
Также в отношении обвиняемого в июле прошлого года Спасским районным судом Приморского кря был установлен административный надзор, условия которого фигурант неоднократно нарушал, за что получал штрафы. Своими действиями гражданин совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 314.1 УК РФ - неоднократное несоблюдение лицом, в отношении которого установлен административный надзор, административных ограничений, установленных ему судом в соответствии с федеральным законом.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
14:49 16 Июня Таксист в Южно-Сахалинске обокрал клиента с помощью утерянного телефона
18:43 16 Июня Правильно вывозить мусор в Южно-Сахалинске начнут после 1 июля
15:09 17 Июня Десятки сахалинцев посмотрели матч Россия-Финляндия в «Кристалле» на большом экране
14:48 16 Июня Сахалинский альфонс обкрадывал женщин, с которыми жил
09:15 28 Мая За первый квартал на Сахалине зарегистрирована естественная убыль населения
17:05 23 Мая На Сахалине на "Горном воздухе" начались бесплатные занятия по общей физической подготовке
16:00 9 Июня Автобусные маршруты Южно-Сахалинска опять будут переоценивать
14:19 10 Июня Жителей Южно-Сахалинска 12 июня ждет большая праздничная программа: полный список мероприятий
Выбор редакции
- 15:27 Вчера Житель Долинска решил конфликт с младшим братом с помощью гантели
- 15:26 Вчера Быковский школьник прошёлся по карманам одноклассников и украл смартфон
- 15:25 Вчера В Поронайске мужчина пожил у подруги и украл у нее немного денег
- 14:46 Вчера Сахалинцев зовут в зоопарк поздравить старую обезьяну
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы соблюдаете масочный режим?