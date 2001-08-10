Сахалинка поплатилась за то, что громко говорила про свой банковский счет
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Анивского района, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с банковского счета.
Зимой прошлого года местная жительница пригласила знакомых к себе домой. Компания распивала спиртные напитки. В какой-то момент женщина позвонила оператору банка с целью узнать баланс своего счета, при это беседу она вела на громкой связи.
Таким образом, обвиняемый узнал, что у неё имеются денежные средства. Когда знакомые фигуранта вышли на балкон, он, закрывшись в ванной комнате, воспользовался телефоном потерпевшей и совершил перевод в размере пяти тысяч рублей с ее банковского счета на свой. После чего поспешил со своей сожительницей домой. По словам обвиняемого, деньги ему нужны были для перевода своему пасынку на обучение. Украденную сумму мужчина вернул в полном объёме.
По данному факту Южно-Сахалинским городским судом вынесен обвинительный приговор, рассказали ТИА "Острова" в полиции региона.
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