Тихоокеанское
информационное агентство
23 Июня 2021
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Сахалинский губернатор высказался против раскола общества
15:30, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка поплатилась за то, что громко говорила про свой банковский счет

Сахалинка поплатилась за то, что громко говорила про свой банковский счет

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску окончено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Анивского района, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с банковского счета.

Зимой прошлого года местная жительница пригласила знакомых к себе домой. Компания распивала спиртные напитки. В какой-то момент женщина позвонила оператору банка с целью узнать баланс своего счета, при это беседу она вела на громкой связи.

Таким образом, обвиняемый узнал, что у неё имеются денежные средства. Когда знакомые фигуранта вышли на балкон, он, закрывшись в ванной комнате, воспользовался телефоном потерпевшей и совершил перевод в размере пяти тысяч рублей с ее банковского счета на свой. После чего поспешил со своей сожительницей домой. По словам обвиняемого, деньги ему нужны были для перевода своему пасынку на обучение. Украденную сумму мужчина вернул в полном объёме.

По данному факту Южно-Сахалинским городским судом вынесен обвинительный приговор, рассказали ТИА "Острова" в полиции региона.

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