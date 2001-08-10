Тихоокеанское
информационное агентство
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На юге Сахалина произошло землетрясение

На юге Сахалина произошло землетрясение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 июня в 23.26 (сах) зарегистрировано землетрясение в 4 км восточнее села Покровка Долинского района. Магнитуда сейсмособытия составила 2,5, глубина 10 км.

Как сообщили ТИА «Острова» в управлении МЧС России по Сахалинской области, землетрясение ощутили жители сел Покровка и Углезаводск. По собранным сведениям, ощущаемость сейсмособытия составила до 3 баллов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Звонков на телефон доверия и телефоны дежурных служб не поступало. Оперативными группами администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проводится осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений.

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