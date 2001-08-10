В Холмске судимый мужчина обокрал ребёнка во дворе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел МВД России по Холмскому городскому округу обратилась 29-летняя местная жительница с заявлением о краже имущества у её ребёнка.

Сотрудники полиции установили обстоятельства произошедшего и по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 50-летний местный житель, сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.

Выяснилось, что дети гуляли на спортивной площадке, и один из них оставил свой рюкзак без присмотра. Проходивший мимо злоумышленник обратил внимание на ранец, быстро забрал его и скрылся. В сумке он обнаружил мобильный телефон и банковскую карту. Подозреваемый направился в магазин, где попытался совершить покупку с помощью украденной кредитки. Ему этого не удалось - операция была отклонена. Уведомление об этой попытке поступило на телефон мамы ребенка, которая сообщила о произошедшем в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину.