Буюклинец обокрал буюклинца на 9 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу «Смирныховский» поступило сообщение от 41-летнего жителя села Буюклы. Мужчина сообщил, что из его квартиры были похищены денежные средства в сумме 9 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность гражданина, причастного к совершению данного деяния. Им оказался 26-летний ранее судимый местный житель.

По предварительной версии молодой человек, зная, что хозяина квартиры нет дома, проник в жилое помещение. Обыскав комнату, он обнаружил деньги, которые лежали в шкафчике в одной из комнат. Похитив их, злоумышленник незамедлительно покинул место преступления. В результате оперативной работы полицейских, гражданин был задержан по горячим следам. У молодого человека были изъяты 4 тысячи рублей, остальные деньги он успел потратить.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили ТИА "Острова" в региональной полиции.