Житель Курильска попытался сделать себе крышу из чужих вещей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Курильскому городскому округу обратился 65-летний местный житель, который сообщил о том, что из принадлежащего ему сарая было похищено имущество на сумму 25 тысяч рублей. Об этом ТИА "Острова" рассказали в УМВД по Сахалинской области.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемого, коим оказался 32-летний житель Курильска. В ходе предварительного следствия выяснилось, что мужчина проник путем свободного доступа в помещение хозяйственной постройки, в котором обнаружил 12 листов фанеры и 5 листов профильного железа. Так как злоумышленник проживает в соседнем от заявителя доме, то перенести указанное имущество в свое жилище ему не составило труда. Как оказалось, хищение подозреваемый совершил с целью дальнейшего использования указанных предметов в личных целях, а именно для обшивки крыши.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с незаконным проникновением в иное хранилище. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.