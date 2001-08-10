В Шахтёрске местный бродяга погулял на деньги с чужой кредитки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В городской отдел полиции Углегорска обратился 32-летний житель Шахтерска. Мужчина сообщил, что с его банковской карты были похищены более 10 тысяч рублей.
Как поведали ТИА «Острова» в региональной полиции, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили что к краже причастен 32-летний ранее неоднократно судимый гражданин. По предварительным данным, потерпевший находился в гостях у знакомых. Банковскую карту мужчина оставил в прихожей. В какой-то момент в квартиру пришел подозреваемый, который также является знакомым хозяина жилплощади. Находясь в коридоре, он увидел кредитку заявителя, которая была оборудована системой бесконтактной оплаты, и решил ее похитить. После чего направился в ближайший продуктовый магазин, где с ее помощью приобрел спиртное и продукты питания. Далее злоумышленник отправился к знакомым, с которыми совместно употребил купленный алкоголь. Также подозреваемый давал похищенную кредитку своим товарищам, чтобы те совершали с ее помощью покупки. Когда потерпевшему пришло уведомление о списании денежных средств, он заблокировал карту и сообщил о произошедшем в полицию.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ – кража с банковского счета.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
00:26 Сегодня На юге Сахалина произошло землетрясение
16:52 Сегодня В "черный список" Банка России попали шесть сахалинских компаний
15:34 Сегодня Концерт в День молодёжи в Южно-Сахалинске отменён
13:18 Сегодня Сегодня в десятках домов Южно-Сахалинска отключат всю воду
15:09 17 Июня Десятки сахалинцев посмотрели матч Россия-Финляндия в «Кристалле» на большом экране
18:09 17 Июня Надсадин не смог отказать Потанину в строительстве новой тропинки
19:15 17 Июня Опасной набережной в Охотском заинтересовался СК
18:07 17 Июня В Березняках строят овощехранилище на три тысячи тонн
09:15 28 Мая За первый квартал на Сахалине зарегистрирована естественная убыль населения
16:00 9 Июня Автобусные маршруты Южно-Сахалинска опять будут переоценивать
14:19 10 Июня Жителей Южно-Сахалинска 12 июня ждет большая праздничная программа: полный список мероприятий
15:57 10 Июня В Сахалинской области министр спорта переходит на работу с инвестициями
Выбор редакции
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы соблюдаете масочный режим?