В Шахтёрске местный бродяга погулял на деньги с чужой кредитки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В городской отдел полиции Углегорска обратился 32-летний житель Шахтерска. Мужчина сообщил, что с его банковской карты были похищены более 10 тысяч рублей.

Как поведали ТИА «Острова» в региональной полиции, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили что к краже причастен 32-летний ранее неоднократно судимый гражданин. По предварительным данным, потерпевший находился в гостях у знакомых. Банковскую карту мужчина оставил в прихожей. В какой-то момент в квартиру пришел подозреваемый, который также является знакомым хозяина жилплощади. Находясь в коридоре, он увидел кредитку заявителя, которая была оборудована системой бесконтактной оплаты, и решил ее похитить. После чего направился в ближайший продуктовый магазин, где с ее помощью приобрел спиртное и продукты питания. Далее злоумышленник отправился к знакомым, с которыми совместно употребил купленный алкоголь. Также подозреваемый давал похищенную кредитку своим товарищам, чтобы те совершали с ее помощью покупки. Когда потерпевшему пришло уведомление о списании денежных средств, он заблокировал карту и сообщил о произошедшем в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ – кража с банковского счета.