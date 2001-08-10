Житель Долинска обокрал умершего отчима почти на полмиллиона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Долинске будут судить мужчину, похитившего более 400 тысяч рублей

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Долинский» окончено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего жителя села Быков, который обвиняется в совершении кражи.

ТИА «Острова» стали известны подробности преутспления. В 2018 году у потерпевшего умер брат. После его смерти заявитель вступил в наследство по закону, и получил право на денежные средства, находящиеся на банковском счету брата. Взяв в отделении банка выписку, он увидел, что после смерти родственника со счета была списана крупная сумма. Гражданин обратился за помощью в полицию.

В ходе последовавшего разбирательства выяснилось, что переводы со счета были осуществлены на имя сына и сестры сожительницы брата. Никакого права на получение денежных средств со счета умершего родственника данные граждане не имели. Обвиняемый воспользовался тем, что у его матери имелся телефон, который ей отдали после смерти сожителя. Взяв сим-карту умершего в свое пользование, фигурант в течении 10 дней осуществлял переводы с лимитом в 8 тысяч рублей, а затем зарегистрировался от его имени в онлайн-приложении банка и перешёл к более крупным переводам. В совокупности мужчина похитил около 424 тысяч рублей, принадлежащие родному брату умершего на основании свидетельства о праве на наследство.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.