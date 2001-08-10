Пожилой поронаец из-за ссоры с коллегой остался без смартфона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 июня в дежурную часть ОМВД России по Поронайскому городскому округу поступило заявление от 61-летнего местного жителя. Мужчина сообщил полицейским, что его ограбили.

Сотрудники уголовного розыска, проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, установили обстоятельства происшествия и личность злоумышленника. Им оказался 36-летний гражданин. Как выяснилось, мужчины работают на одном предприятии и проживают в одном общежитии. Вечером между заявителем и подозреваемым возник словесный конфликт. В ходе ссоры подозреваемый, воспользовавшись физическим превосходством выхватил из рук потерпевшего мобильный телефон стоимостью 9 тысяч рублей. В дальнейшем последний решил оставить похищенный гаджет себе, а законный владелец обратился за помощью в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по ч. 1 ст.161 УК РФ – грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества. Об этом ТИА "Острова" рассказали в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.