Мужчина постарше украл у собутыльницы смартфон
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В отдел МВД России по Томаринскому городскому округу поступило заявление от 38-летней местной жительницы, которая сообщила о пропаже своего сотового телефона.
Как выяснили сотрудники уголовного розыска, ранее заявительница познакомилась с 47-летним подозреваемым. В один из июньских дней мужчина пришел в гости к потерпевшей и вместе они распивали спиртные напитки. Выждав момент, когда женщина отлучится в другую комнату, гражданин похитил ее телефон, стоимостью 8 тысяч рублей. После он под благовидным предлогом засобирался домой и покинул квартиру.
Подозреваемый сразу перепродал гаджет, а деньги потратил по своему усмотрению. В дальнейшем он был задержан полицейскими и доставлен в районный отдел МВД для дальнейшего разбирательства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
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