Южносахалинец недовынес с предприятия 40 метров кабеля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от представителя одного из местных предприятий по ремонту дорог. Сотрудник сообщил, что с территории организации пытались похитить 40 метров монтажного кабеля стоимостью более 27 тысяч рублей.

Как сообщили ТИА «Острова» в региональной полиции, злоумышленник, ранее неоднократно попадавший в поле зрения полиции, намеренно проник на территорию организации, чтобы похитить какое-либо ценное имущество с целью перепродажи. Обнаружив 40 метров кабеля, он попытался вынести его с территории, но был замечен охраной, которая сообщила о произошедшем в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации - покушение на кражу. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.