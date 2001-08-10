Вхожий в дом житель Корсакова унёс из дома, в который вхож, кучу золота

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 25-летней местной жительницы о том, что из ее дома были похищены ювелирные украшения стоимостью 200 тысяч рублей. При этом посторонние к ней не приходили, а на окнах и дверях следы взлома отсутствовали.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность гражданина причастного к совершению данной кражи. Им оказался 25-летний житель райцентра.

Как оказалось, молодой человек является близким другом заявительницы и был вхож в ее дом. По предварительным данным, в один из дней, примерно в середине мая, подозреваемый пришел в гости к потерпевшей. Пока девушка была занята своими делами, злоумышленник поднялся на второй этаж и в одной из комнат увидел шкатулку. Открыв ее, он обнаружил ювелирные украшения, среди которых были 2 пары сережек, браслет, цепочка и кольцо с жемчугом. Гражданин решил похитить драгоценности, пока этого не видит хозяйка дома. Побыв в гостях еще примерно 15 минут, подозреваемый покинул помещение.

Часть похищенных украшений, уточнили ТИА «Острова» в правоохранительных органах, была изъята сотрудниками полиции и будет возвращена законной владелице.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.