15-летний охинец увяз в угнанном автомобиле

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел МВД России по городскому округу «Охинский» обратилась местная жительница с заявлением об угоне принадлежащего ей автомобиля иностранного производства. Заявительная уточнила, что что машина пропала прямо со двора.

Как рассказали ТИА "Острова" в УМВД РФ по Сахалинской области, сотрудники полиции в течении суток установили личность подозреваемого в совершении угона. Им оказался несовершеннолетний местный житель, ранее попадавший в поле зрения правоохранительных органов. 15-летний гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, а также был осужден за аналогичное деяние.

Как выяснилось, подозреваемый примерно в шестом часу утра находился в районе , где потерпевшая припарковала авто. Проверив ручки иномарки, он увидел, что машина не заперта и не оснащена сигнализацией. Беспрепятственно он проник в салон транспортного средства и с помощью подручных предметов запустил двигатель, после чего тронулся с парковочного места. Неправомерно завладев чужим транспортным средством, он покинул районный центр, но по пути следования по лесной дороге автомобиль увяз. Тогда злоумышленник бросил машину и скрылся. В дальнейшем полицейские обнаружили угнанный автомобиль, который был изъят и возвращен потерпевшей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ – неправомерное завладение транспортным средством (угон).