На Сахалине исчезла девушка, которая уехала с компанией на квадроциклах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Полиция и родственники ищут пропавшую без вести Синякину Анастасию Дмитриевну 11.10.2000 года рождения.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном УМВД, девушка уехала вчера, 27.06.2021 г., вместе с группой людей в поездку на квадроциклах по маршруту с. Березняки через перевал с выездом на побережье Долинского района.

Всех, кому известно что-либо о местонахождении указанной гражданки, просьба сообщить об этом по телефону 26-99-98, а также по номерам 789-648, +7 (914) 769-24-19 или лично по адресу: Южно-Сахалинск, Хабаровская, 67, кабинет 203.