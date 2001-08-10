В Аниве полицейские по балкону нашли коноплевода
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В минувшую субботу сотрудниками отдела МВД России по Анивскому городскому кругу в ходе проверки поступившей оперативной информации на предмет незаконного оборота наркотических средств был осуществлён осмотр квартиры в доме по улице Дьяконова. Об этом ТИА "Острова" сообщили в региональной полиции.
В результате исследования помещений полицейские обнаружили на балконе кусты растений, внешне схожих с наркотикосодержащем растением рода конопля. Также были обнаружены и изъяты семена, предположительно, конопли в количестве 18 штук.
Согласно справки эксперта, представленные растения, оказались наркотическим растением рода конопля в количестве тридцать шесть штук. Масса запрещенного к обороту растительного наркотика, высушенных до постоянной массы составила 55,86 грамма.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства).
В отношении 39-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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