В Тымовском районе пьяница обокрал 90-летнего старика, попросившего помочь
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
26 июня, в отдел МВД России по Тымовскому городскому округу поступило заявление от 90-летнего жителя районного центра о том, что вчера вечером у него из квартиры были похищены денежные средства в сумме 18 тысяч рублей.
Как сообщили ТИА «Острова в УМВД РФ по Сахалинской области, сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого – 36-летнего, ранее судимого за совершение имущественных преступлений жителя села Красная Тымь.
Как выяснилось, подозреваемый пришел в гости к своему знакомому, где они совместно употребляли алкогольные напитки. В какой-то момент к хозяину квартиры пришел потерпевший, проживающий с ним в одном доме, с просьбой помочь ему по хозяйству. Сосед отозвался и пошел к пенсионеру, оставив гостя одного. Спустя некоторое время последний, засидевшись без компании, решил узнать, когда его приятель освободится, и отправился в квартиру заявителя. Зайдя в его жилище, он приметил в прихожей денежные средства и похитил их. В дальнейшем окликнул приятеля, которого позвал с собой, и они вместе ушли.
Мужчина преклонного возраста, заметив отсутствие денег, обратился за помощью в районный отдел полиции. Сотрудники уголовного розыска за дежурные сутки установили местонахождение злоумышленника. Стражи порядка изъяли у злоумышленника почти 14 тысяч рублей, которые возвратят собственнику.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества совершенная, с причинением значительного ущерба гражданин. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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