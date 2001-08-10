В Тымовском районе пьяница обокрал 90-летнего старика, попросившего помочь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 июня, в отдел МВД России по Тымовскому городскому округу поступило заявление от 90-летнего жителя районного центра о том, что вчера вечером у него из квартиры были похищены денежные средства в сумме 18 тысяч рублей.

Как сообщили ТИА «Острова в УМВД РФ по Сахалинской области, сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого – 36-летнего, ранее судимого за совершение имущественных преступлений жителя села Красная Тымь.

Как выяснилось, подозреваемый пришел в гости к своему знакомому, где они совместно употребляли алкогольные напитки. В какой-то момент к хозяину квартиры пришел потерпевший, проживающий с ним в одном доме, с просьбой помочь ему по хозяйству. Сосед отозвался и пошел к пенсионеру, оставив гостя одного. Спустя некоторое время последний, засидевшись без компании, решил узнать, когда его приятель освободится, и отправился в квартиру заявителя. Зайдя в его жилище, он приметил в прихожей денежные средства и похитил их. В дальнейшем окликнул приятеля, которого позвал с собой, и они вместе ушли.

Мужчина преклонного возраста, заметив отсутствие денег, обратился за помощью в районный отдел полиции. Сотрудники уголовного розыска за дежурные сутки установили местонахождение злоумышленника. Стражи порядка изъяли у злоумышленника почти 14 тысяч рублей, которые возвратят собственнику.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного

п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества совершенная, с причинением значительного ущерба гражданин. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.