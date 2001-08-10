Вместо пиццы южносахалинец получил снятые с карты 25 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проживающий в областном центре 48-летний мужчина обратился с заявлением в УМВД России по городу Южно-Сахалинску. Гражданин сообщил, что решил заказать пиццу в интернете. Он начал оформлять заказ, пройдя ссылке. Ввел данные банковской карты, а через некоторое время ему на телефон пришло смс-сообщение с кодом, который гражданин также ввел. После чего стали приходить сообщения о списании денежных средств на сумму 25 тысяч рублей.

Также в УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратился с заявлением 19-летний горожанин. Молодой человек пояснил, что на одном сайте решил приобрести авиабилеты. Он прошел по ссылке, ввел данные банковский карты и код, который пришел ему в сообщении. После этого произошло списание денежных средств в сумме около 19 тысяч рублей. В итоге услугу заявитель не получил, денежные средства ему не вернули.

Также в городское управление полиции обратилась 34-летняя гражданка, сообщив, что еще в январе на сайте магазина заказала спортивный костюм. Она внесла предоплату в сумме более 5 тысяч рублей, но товар до сих пор не получила, а денежные средства ей так и не вернули.

Двое сахалинцев попались на известную многим схему, ошибочно полагая, что участвуют в операции по спасению своих сбережений.

41-летнему жителю Холмска позвонили с нескольких абонентских номеров неизвестные, представившись сотрудниками службы безопасности банков. Также мошенники, используя программу подмены номеров, звонили якобы с телефона горячей линии правоохранительного органа. Неизвестные убедили потерпевшего, что с его банковского счета злоумышленники пытаются списать денежные средства. Для сохранности деньги нужно перевести на безопасный счёт, что заявитель и сделал. В итоге выполнение указаний аферистов обошлось холмчанину в 312 тысяч рублей.

41-летняя жительница села Сокол Долинского района была обманута по аналогичной схеме. Ей позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка и спросил производила ли она перевод со своих счетов в сумме 12 тысяч рублей. Потерпевшая ответила, что перевод не делала, тогда мужчина пояснил, что была попытка перевода на указанную сумму. Звонивший сообщил, что надо блокировать карты, для чего необходимо подключить голосового помощника (автоответчик), который сам переведёт смарт смс, а после этого следует заблокировать вход в банковское онлайн приложение. После выполнения всех указанных действий, заявительнице пришло смс-сообщение с кодом, который она продиктовала мужчине. Затем сразу же увидела смс-сообщения о списании денежных средств с её кредитных карт. Сумма ущерба составила более 19 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе управления МВД России по Сахалинской области.