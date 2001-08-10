Пьяный юноша, автоледи на «красный» и погибший мотоциклист: ДТП на Сахалине за выходные

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие выходные дни с 25 по 27 июня 2021 года, на территории Сахалинской области зарегистрированы 39 дорожно- транспортных происшествий. Из них, 5 ДТП подлежат государственному статистическому учету, в результате которых 5 человек получили телесные повреждения и 1 человек погиб.

Сотрудниками ГИБДД на территории области были пресечены 40 фактов управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения. Из них, в отношении 6 водителей возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ.

Кроме этого, пресечены 76 фактов управления транспортными средствами водителями, не имеющими права на управление, либо лишенными такого права.

ГАИ поделилась с ТИА «Острова» информацией о ряде случаев.

25 июня 2021 года, в 15 часов 30 минут, 45-летний водитель, управляя мотоциклом «Yamaha», двигаясь по автодороге «Малокурильское-Крабозаводское», в районе 5 км. не верно выбрал дистанцию до «Исузу» и совершал с ним столкновение. В результате ДТП водитель мотоцикла скончался на месте происшествия. По данному факту проводится проверка.

26 июня 2021 года, в 22 часа 10 минут, 34-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Тоyota Vista», двигалась по улице Сахалинской с запада на восток, на перекрестке с проспектом Мира, совершая маневр поворота налево, на разрешающий (зеленый) сигнал светофора, не уступила дорогу и совершила наезд на 61-летнего пешехода, которая переходила проезжую часть проспекта Мира с востока на запад, на разрешающий (зеленый) сигнал светофора. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения. Пешеход была одета в одежду темных тонов, без светоотражающий элементов. По данному факту проводится проверка.

27 июня 2021 года в 02 часа 27 минут, 18-летний водитель, не имея права управления транспортными средствами, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Honda Fit», двигаясь в западном направлении по автодороге Долинск - Быков, на участке 16 км, не справился с управлением, в результате чего совершил опрокидывание в правый по ходу своего движения кювет.

В результате ДТП, 20-летний пассажир получил телесные повреждения. По данному факту проводится проверка.

27 июня 2021 года в 22 часа 05 минут, в городе Южно-Сахалинске, 23-летний водитель, управляя автомобилем «Subaru Forester», двигаясь по автодороге «Южно-Сахалинск-Корсаков», в районе 9 км не справился и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Toyota Hiace». В результате ДТП водитель автомобиля «Subaru Forester» и его 26-летняя пассажирка получили телесные повреждения. По данному факту проводится проверка.