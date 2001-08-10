В Южно-Сахалинске женщина обокрала родную сестру

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 42-летней жительницы областного центра. Женщина сообщила, что из квартиры, где она проживает, был похищен принадлежащий ей золотой браслет стоимостью 45 тысяч рублей. При этом никого посторонних в доме не было.

Следственно-оперативная группа выехала на место. В ходе разбирательства стало известно, что к хищению причастна 44-летняя родная сестра заявительницы, которая проживает с ней в одной квартире. Со слов потерпевшей, у них сложные взаимоотношения, ее родственница нигде не работает и злоупотребляет алкогольными напитками. Подозреваемая была доставлена в городское управление полиции, где призналась в содеянном. Установлено, что 13 июня гражданка находилась дома одна. Воспользовавшись тем, что кроме нее никого нет, она прошла в комнату сестры и из шкатулки с драгоценностями похитила золотой браслет. После этого подозреваемая отправилась в ломбард, где сдала украшение, выручив за него примерно 5 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.