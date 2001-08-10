Пенсионерку из Холмска ограбили, пока она играла с внуком

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел МВД России по Холмскому городскому округу с заявлением обратилась 62-летняя местная жительница. Женщина сообщила о пропаже принадлежащей ей сумки, в которой находилось более 30 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции за дежурные сутки установили личность гражданина, причастного к хищению. Им оказался ранее несудимый житель Холмска 1992 года рождения. Молодой человек в тот же день был задержан и доставлен в отдел полиции. Выяснилось, что подозреваемый проходил мимо игровой площадки, на которой находилась заявительница со своим внуком. Неподалеку на лавочке она оставила свою сумку. Пока заявительница была отвлечена, подозреваемый решил воспользоваться этим и похитить сумку в надежде, что внутри окажется что-нибудь ценное. Он незаметно схватил сумку, после чего поспешил скрыться. Внутри подозреваемый обнаружил кошелек, в котором находилась вышеуказанная сумма. Деньги злоумышленник забрал себе, остальное выбросил за ненадобностью. К моменту задержания полицейскими гражданин успел потратить 750 рублей, остальное было изъято.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Об этом ТИА "Острова" сообщили в региональной полиции.