Велосипедист в Южно-Сахалинске обокрал спавшую в машине женщину

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от жительницы областного центра о том, что в ночное время из ее автомобиля был похищен сотовый телефон стоимостью около 12 тысяч рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить личность гражданина, причастного к совершению данного деяния. Им оказался 24-летний местный житель, рассказали ТИА "Острова" в полиции островов.

Выяснилось, что в ночное время суток молодой человек проезжал на велосипеде мимо автомобиля заявительницы и увидел, что в салоне горит свет. Оказалось, то в машине находилась потерпевшая, которая крепко спала. Молодой человек увидел на приборной панели мобильный телефон. Он решил похитить его, после чего скрылся.

Украденный гаджет изъят и будет передан законной владелице.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.