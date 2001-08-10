Мошенники смогли обмануть двух южносахалинок и не смогли - охинца

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Проживающая в областном центре 48-летняя женщина обратилась с заявлением в УМВД России по городу Южно-Сахалинску. Она рассказала, что ей поступил звонок от неизвестной, которая представилась сотрудницей банка. В ходе разговора ей предложили кредит по низкой ставке, на что она ответила согласием и предоставила собеседнице все свои данные. Спустя время, проверив банковский счет через мобильное приложение, женщина обнаружила списание денежных средств в сумме 431 тысячи рублей.

67-летней жительнице Южно-Сахалинска позвонили и также представились сотрудником банка. Аферисты убедили гражданку, что на её имя пытались оформить кредит. Для того, чтобы обезопасить себя в дальнейшем от подобных мошеннических действий надо действовать строго по его указаниям, а именно снять денежные средства с банковского счета и перевести их на безопасные счета. В итоге выполнение указаний аферистов обошлось женщине в 105 тысяч рублей.

А вот 71-летний житель города Охи проявил бдительность и не попался на известную многим уловку мошенников. Ему позвонил на домашний телефон неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что произошло ДТП по вине его дочери, которая находится в алкогольном опьянении. Чтобы она не была привлечена к ответственности, необходимо заплатить 150 тысяч рублей. Пенсионер не поверил мошеннику. Он перезвонил своей дочери, которая сообщила, что находится у себя дома и с ней все в порядке. Об этом ТИА "Острова" сообщили в УМВД РФ по региону.