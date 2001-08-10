В детском саду в Южно-Сахалинске подозревают коронавирус
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Детский сад № 6 областного центра с завтрашнего дня, 30 июня, приостанавливает работу для проведения дезинфекции помещений. Это мера направлена на недопущение распространения коронавирусной инфекции.
Как сообшили ТИА «Острова» в мэрии Южно-Сахалинска, учреждение возобновит свою деятельность после получения отрицательных результатов бактериологического контроля, подтверждающих эффективность проведенных мероприятий.
Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора и департамента образования Южно-Сахалинска. Родителей убедительно просят внимательно следить за состоянием детей и в случае любых недомоганий незамедлительно обращаться к врачу.
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