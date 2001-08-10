Сахалинец попался в ГАИ на подделке VIN-номера машины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе регистрационных действий в МРЭО ГИБДД УМВД России по Сахалинской области с транспортным средством был выявлен факт подделки идентификационного номера.

Как сообщили ТИА «Острова» в правоохранительных органах, в ходе визуального осмотра указанного автомобиля у сотрудников полиции вызвала сомнение деталь с маркировочным обозначением номера кузова в связи с отсутствием маркировочной таблички и наличием незаводских сварных швов.

Согласно заключению эксперта, было установлено, что маркировочное обозначение кузова было изменено путем вырезания пластины со знаками первичной маркировки и замены ее на другую, которая была вырезана из, так называемого, автомобиля донора.