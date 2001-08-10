Тихоокеанское
информационное агентство
30 Июня 2021
Сегодня 22:32
72,37|86,20|66,91
В детском саду в Южно-Сахалинске подозревают коронавирус
14:35, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец попался в ГАИ на подделке VIN-номера машины

Сахалинец попался в ГАИ на подделке VIN-номера машины

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе регистрационных действий в МРЭО ГИБДД УМВД России по Сахалинской области с транспортным средством был выявлен факт подделки идентификационного номера.

Как сообщили ТИА «Острова» в правоохранительных органах, в ходе визуального осмотра указанного автомобиля у сотрудников полиции вызвала сомнение деталь с маркировочным обозначением номера кузова в связи с отсутствием маркировочной таблички и наличием незаводских сварных швов.

Согласно заключению эксперта, было установлено, что маркировочное обозначение кузова было изменено путем вырезания пластины со знаками первичной маркировки и замены ее на другую, которая была вырезана из, так называемого, автомобиля донора.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы соблюдаете масочный режим?