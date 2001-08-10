Житель Шахтёрска нарвал в лесу конопли, но его заметили

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Углегорскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Шахтерск, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере).

Установлено, что фигурант, находясь на участке местности в лесном массиве, вырвал из земли наркотикосодержащие растения рода конопля, выращенные им.

В дальнейшем от этих растений он отделил части, которые сложил в полимерный пакет и принес к себе в квартиру, где изготовил наркотическое средство каннабис (марихуана) массой не менее 277,4 грамма, что образует крупный размер. Об этом ТИА "Острова" пояснили в региональном УМВД.

Наркотик обвиняемый незаконно в целях личного потребления хранил дома, до момента его изъятия сотрудниками полиции.