Тихоокеанское
информационное агентство
30 Июня 2021
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14:37, Сегодня | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Шахтёрска нарвал в лесу конопли, но его заметили

Житель Шахтёрска нарвал в лесу конопли, но его заметили

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по Углегорскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Шахтерск, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере).

Установлено, что фигурант, находясь на участке местности в лесном массиве, вырвал из земли наркотикосодержащие растения рода конопля, выращенные им.

В дальнейшем от этих растений он отделил части, которые сложил в полимерный пакет и принес к себе в квартиру, где изготовил наркотическое средство каннабис (марихуана) массой не менее 277,4 грамма, что образует крупный размер. Об этом ТИА "Острова" пояснили в региональном УМВД.

Наркотик обвиняемый незаконно в целях личного потребления хранил дома, до момента его изъятия сотрудниками полиции.

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