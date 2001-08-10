Углегорский подросток пошёл искать маму, а дошёл до уголовного дела
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Углегорскому городскому округу завершено расследование уголовного отдела в отношении 15-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
Установлено, что днём 18 мая, фигурант направился к многоквартирному дому, расположенному в районе улицы Приморской, к квартире знакомых своей матери. Подросток полагал, что она у них в гостях.
Находясь у входной двери, молодой человек постучал, но ему никто не ответил, дверь была заперта. Он вышел на улицу и увидел, что балконная дверь указанной квартиры открыта. Тогда юноша решил проникнуть в жилище. Так как балкон не был застеклён, молодой человек беспрепятственно попал в жилое помещение.
Проверив все комнаты, подросток убедился, что дома никого нет. Находясь на кухне, молодой человек увидел ноутбук с зарядным устройством, компьютерной мышью и ковриком. Фигурант решил похитить указанное имущество и спрятал его под одежду, после чего также через балкон покинул квартиру и направился домой. Ноутбук с другими принадлежностями фигурант спрятал под кровать и хранил их там до момента изъятия сотрудниками полиции.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.
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