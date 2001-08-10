Житель областного центра оплатил заказ на сайте-двойнике и потерял деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратилась 39-летняя местная жительница, которая сообщила, что ее 17-летний сын оплатил заказ товара на сайте-двойнике. Как поведали ТИА "Острова" в правоохранительных органах, сумма ущерба составила почти 12 тысяч рублей.

Установлено, что молодой человек посредством сети Интернет ввел в поисковой строке браузера название магазина по продаже бытовой электроники. Затем прошёл предоставленной поисковиком ссылке. В категории «ноутбуки» выбрал понравившийся лэптоп и решил оформить доставку, при этом сайт выдавал ошибку.

Для оформления самовывоза необходимо было сразу, в режиме онлайн, оплатить товар, что он и сделал. Юноша ввёл реквизиты своей карты (номер, срок действия, CVV-код, а также пришедший в смс-сообщении код). В дальнейшем со счёта были списаны денежные средства. При повторном посещении официального сайта этого магазина он выяснил, что до этого оформил заказ на сайте-двойнике.

Также вчера в отдел МВД России по городскому округу «Охинский» поступило заявление от 33-летнего жителя Охи о том, что с его виртуальной банковской карты похитили денежные средства в размере более 31 тысячи рублей. Установлено, что примерно три или четыре года назад заявитель открыл в банковский счет, к которому была открыта виртуальная карта. С ее помощью он оплачивал покупки в сети интернет и осуществлял переводы.

Несколько дней назад заявитель решил перевести денежные средства с данного банковского счета на сберегательный.

Зайдя в онлайн приложение банка, он обнаружил, что его виртуальная карта не отображается в приложении. При звонке на горячую линию ему сообщили, что она заблокирована банком в связи с подозрительными операциями. Из выписки он узнал, что с его счета совершалось 24 операции на разные суммы, которые он не проводил, смс-сообщения о подтверждении при этом не приходили.